Злостную нарушительницу ПДД Багдасарян заподозрили в подделке документов

Теги: гонки Происшествие москва подделка

Участницу гонок на Gelandewagen в Москве, неоднократную нарушительницу правил дорожного движения Мару Багдасарян заподозрили в подделке документов. Как сообщили в московском управлении ФССП, девушка пропустила выполнение назначенных судом обязательных работ по фальшивому больничному листу.

Гонщицу Мару Багдасарян заподозрили в подделке документов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя столичного управления ФССП Тимура Коробицына.

Багдасарян в мае прошлого года участвовала в гонках на Gelandewagen по улицам Москвы. Устроившие погоню от полиции молодые люди транслировали происходящее в интернете. За этот инцидент девушка получила 10 суток ареста. 8 января Багдасарян задержали за 55 неоплаченных штрафов. Гонщицу приговорили к обязательным работам почти на 600 часов и отправили в управляющую компанию ГБУ "Жилищник".

По словам представителя ФССП, 8 февраля девушка не явилась для выполнения обязательных работ. Савеловскому отделу судебных приставов она предъявила больничный лист.

"При дальнейшей проверке было установлено, что листок нетрудоспособности медицинским учреждением не выдавался. Экспертно-криминалистическим центром УВД по Северному административному округу столичного ГУ МВД России было подтверждено, что листок нетрудоспособности имеет признаки подделки", - сообщил Коробицын.

В настоящее время, материалы проверки направлены в отдел дознания ГУ МВД Москвы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также:

Багдасарян обязали выплатить еще 14 тыс. рублей за неуплату штрафа

У Мары Багдасарян нашли еще 22 неоплаченных штрафа

Суд рассмотрит иск о пожизненном лишении прав Багдасарян 21 марта