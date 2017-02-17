В московской школе опровергли информацию о переломе позвонков у учащегося

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В московской школе №1130, где ученику якобы переломали позвонки, опровергли информацию о драке. Ученик в действительности был госпитализирован, однако в больнице выяснилось, что перелома позвоночника нет. Об этом рассказал директор образовательного учреждения.

Директор московской школы №1130 Дмитрий Бордер опроверг информацию о драке, в ходе которой одному из учеников якобы сломали позвоночник, передает ТАСС.

По словам директора, никакой драки не было. Он рассказал, что речь идет об инциденте, который произошел 15 февраля. Ученик в ходе игры на перемене ударился спиной о стену. Находившийся рядом дежурный учитель вызвал скорую помощь. Ребенка доставили в больницу, где выяснилось, что перелома позвоночника нет. В настоящий момент школьник выписывается из больницы. После выходных он продолжит учебу.

Ранее Life сообщил о драке в школе на улице Осенняя на северо-западе Москвы, где 11-летний пятиклассник был избит ровесниками. По информации издания, у мальчика в больнице диагностировали переломы десятого и одиннадцатого позвонков.

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