Бомбардировщики ВКС России ударили по ИГ крылатыми ракетами

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Стратегические бомбардировщики ВКС России Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам запрещенной в России группировки "Исламское государство" в районе сирийской Ракки. По данным Минобороны, уничтожены базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГ.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам ИГ в районе сирийской Ракки. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, поступившем в редакцию TVC.RU.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС с территории Российской Федерации совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли авиационный удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ в районе города Ракка", - говорится в сообщении.

В результате операции были уничтожены базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов террористов. Как отметили в Минобороны, прикрывали бомбардировщики истребители Су-30СМ и Су-35С, вылетевшие с авиабазы Хмеймим.

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