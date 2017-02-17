В Москве цыганка "сняла порчу" с пенсионерки за 1,7 млн рублей
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Мошенница в Москве воспользовалась доверчивостью пенсионерки и похитила у женщины 1,7 миллионов рублей. Она пообещала потерпевшей снять порчу, однако, завладев деньгами, скрылась.
В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве после похищения у пенсионерки 1,7 миллионов рублей, передает АГН "Москва".
Ранее в полицию обратилась 66-летняя жительница столицы. По ее словам, в сквере на бульваре Генерала Карбышева с ней познакомилась неизвестная, которая под предлогом снятия порчи завладела деньгами пенсионерки, после чего скрылась.
Полиция разыскивает женщину кавказской внешности 45-50 лет с золотыми зубами.
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