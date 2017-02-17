Послы стран G7 на Украине призвали прекратить блокаду Донбасса
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Послы стран большой семерки на Украине призвали прекратить блокаду железной дороги в Донбассе и провести реформы для обеспечения энергетической безопасности в стране. Кроме того, дипломаты призвали Киев обеспечить прозрачную и законную систему поставок энергоресурсов.
Послы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии на Украине призвали прекратить блокаду Донбасса. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на совместное заявление диппредставительств, распространенное итальянским посольством.
Дипломаты заявили, что блокада железной и автомобилных дорог в Луганской и Донецкой областях угрожает энергетической безопасности страны, и призвали радикалов разблокировать транспортное сообщение с регионом. Кроме того, послы призвали украинские власти провести в стране необходимые реформы.
"Правительству необходимо модернизировать заводы и провести важные реформы для обеспечения долгосрочной безопасности энергоснабжения страны", - говорится в заявлении.
Страны G7 также призвали Киев обеспечить прозрачную и законную систему поставок энергоресурсов.
Блокада украинскими радикалами транспортного сообщения с Донбассом длится уже около месяца. В стране введено чрезвычайное положение в энергетике. ТЭЦ переходят на ручной режим управления. Кроме того, в связи с режимом ЧС, возможны веерные отключения электричества.
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