Метрополитен уточнил судьбу "бабушек" у эскалаторов

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В Московском метрополитене опровергли информацию о массовых сокращениях. В пресс-службе метро уточнили, что должность дежурного у эскалатора будет упразднена, но всем сотрудникам предложат пройти курсы повышения квалификации или другую работу в структуре подземки.

В Московском метрополитене опровергли информацию о сокращении двух тысяч "бабушек у эскалаторов". Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию TVC.RU. В подземке отметили, что служба контроля над работой эскалаторов сохранится, так как является одним из ключевых подразделений, участвующих в процессе обеспечения безопасности пассажиров на станциях.

В пресс-службе подземки уточнили, что обязанности дежурных у эскалатора перейдут к специалистам более широкого профиля, способным оперативно реагировать на любые нештатные ситуации. В частности, будет введена должность слесаря-электрика.

"Всем сотрудникам, занимающим упраздняемую должность, будет предложена как должность слесаря-электрика, так и другая имеющаяся работа в Московском метрополитене, исходя из их индивидуальных особенностей и пожеланий", - добавили в метрополитене.