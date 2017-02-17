США мобилизуют 100 тыс. гвардейцев для облав на мигрантов

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Власти США рассматривают возможность мобилизации до 100 тысяч военнослужащих Национальной гвардии для проведения операций по выявлению нелегальных мигрантов, том числе облав. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность мобилизации до 100 тысяч военнослужащих Национальной гвардии для облав на нелегальных мигрантов, передает агентство Associated Press.

Накануне Трамп сообщил, что на следующей неделе подпишет новый указ об ужесточении иммиграционного контроля и "всеобъемлющей" защите США.

27 января он подписал указ, временно ограничивший въезд в страну беженцев и граждан семи стран, большинство населения которых исповедует ислам. Необходимость таких мер американский лидер объяснил борьбой с терроризмом.

Указ был оспорен в суде рядом американских прокуроров после того, как в США прошли акции протеста. 5 февраля апелляционный суд отклонил жалобу Трампа на приостановку действия указа.

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