Политолог: губернаторы поплатились за невыполнение "майских указов"

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На этой неделе продолжилась серия отставок глав регионов. Обновление губернаторского корпуса - плановое и системное. Источники "ТВ Центра" в один голос утверждают, что Кремль не случайно выдвигает на ставшие вакантными места молодых политиков. Да, они уже имеют определенный профессиональный опыт, но возможность пройти обкатку в регионах - вещь ценнейшая.

В прессе это уже окрестили "губернаторападом". В Кремле же говорят об обычной ротации, призывая не искать какого-то скрытого подтекста в смене глав сразу шести регионов, отмечает "ТВ Центр". Всех их, теперь уже в статусе "бывших", накануне вечером вызвали к президенту, как бы подтвердив, что списывать в запас никого из ушедших в отставку Путин не собирается.

"Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем", - заявил президент.

Доверие сохранено. Их работой в целом довольны. Однако нужны свежие взгляды и молодая кровь. И её вливают стремительно. 12 января полномочия сложил глава Адыгеи Аслан Тхакушинов. 6 февраля в отставку уходит губернатор Пермского края Виктор Басаргин. На следующий день Вячеслав Наговицын, возглавлявший Бурятию. С разницей в один день свои посты покидают главы Новгородской и Рязанской областей Сергей Митин и Олег Ковалев. Ну, а на этой неделе к ним присоединился и теперь уже бывший руководитель Карелии Александр Худилайнен.

Его на посту губернатора сменил Артур Парфенчиков, до этого руководившей Федеральной службой судебных приставов. Он закончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета имени Жданова. Был прокурором Петрозаводска. В 2008 году Парфенчикова назначили на должность главного судебного пристава России. За 8 лет под его руководством в государственную казну возвращены миллиарды рублей. Эффективный менеджер к тому же и родом из региона, который возглавил.

"Это очень ответственно конечно вернуться на Родину и работать там. С одной стороны многие проблемы они понятны. Республика маленькая. И, наверное, можно рассчитывать на принятие населением. Но конечно это и большая ответственность", - заявил сам Парфенчиков на встрече с президентом.

Опыта руководства целыми регионами нет ни у Артура Парфенчикова, ни у четырех других врио губернаторов, назначенных президентом. Хотя на федеральном уровне они уже успели себя зарекомендовать. Взять того же Андрея Никитина, возглавившего Новгородскую область. До этого он руководил Агентством стратегических инициатив. Так что и на новом месте задачи ставятся стратегические.

"Мы будем стремиться повысить эффективность расходов областного бюджета. Каждый рубль из казны должен идти на развитие региона, на улучшения качества жизни людей, на укрепление социальной сферы. И здесь, коллеги, нам нужно будет серьезно поработать", - говорит он.

О том, что предстоит много работать, подчеркивает и новый глава Рязанской области Николай Любимов. Он долгие годы трудился в соседней Калуге. Затем был депутатом Госдумы. И вот теперь новый вызов и доверие, оказанное президентом.

"Это доверие нельзя не оправдать. Оно обязывает ко многому, прежде всего к тому, чтобы заслужить, собственно, доверие жителей Рязанской области своими реальными делами", - заявил Любимов.

К этому уже приступил врио губернатора Пермского края Максим Решетников, который кстати тоже вернулся в родной для себя регион. В Бурятии принял дела Алексей Цыденов. И тут важно подчеркнуть - что все это достаточно молодые люди. Решетникову - 37. Цыденову - 40. Никитину - 37. Любимову - 45. Парфенчикову - 52. Свежий взгляд на вещи, наверняка которые пойдут их регионам только на пользу.

"Молодые, технократы, образованные, современные, инициативные. И это нужно продолжить", - комментирует назначения лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Насчет продолжить, впрочем, пока непонятно. В Кремле говорят, что ротация закончена. Политологи уверяют, что не закончена, а отложена. На карандаше еще сразу несколько глав регионов, показатели которых не устраивают Москву. Это касается, в том числе и невыполнения "майских указов" Путина.

"Дело в том, что все эти несколько лет главы регионов и члены кабинета министров убеждали Владимира Путина, что исполнить "майские указы" нет никакой возможности. Судя по всему, их в какой-то степени настигает расплата со стороны администрации президента. Помимо этого, я думаю, что администрация убивает и еще пару зайцев. Дело в том, что многие политики, которые сейчас действуют на федеральном уровне, нуждаются в обкатке на региональном уровне. Губернатор - это все-таки такая должность, которая позволяет накопить очень серьезный политический опыт и вес", - рассуждает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Другие эксперты говорят, что конечной целью ротации губернаторского корпуса является повышения качества госуправления. Ставка сделана на людей, которые даже в непростых условиях смогут обеспечить регионам развитие. Но в любом случае, кто будет управлять этими регионами в итоге будут решать люди на выборах. Единый день голосования назначен на начало сентября.

Александр Панюшкин, Александр Терентьев, Михаил Бобарев и Екатерина Симанович. "В Центре Событий".