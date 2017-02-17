Украина готовится к новым беспорядкам в годовщину Майдана

Теги: Украина майдан Евромайдан порошенко

В святые для каждого сознательного украинца дни годовщины Майдана соцсети забиты призывами выйти на Майдан, чтобы в годовщину второго Майдана устроить третий. Власти в курсе и Порошенко, как сообщают его противники, отдал распоряжение ввести в Киев войска.

"Банду геть, банду геть", - уже привычные уху слова разносятся по всей Украине. Как сообщает "ТВ Центр", в Чернигове скандируют крестьяне, спасающие свой чернозем, в Запорожье – предприниматели, в Харькове на мороз выходят пенсионеры, в Виннице (вотчине Порошенко и Гройсмана) митинговать решились даже силовики, в Николаеве докричаться до власти пытаются семьи участников АТО.

У Верховной Рады снова из искры разгорелось пламя. Пока жгут картон, с намеком, что в следующий раз запылают машины. Спустя три года после Майдана люди помнят о кострах революции, вот только тогда вокруг них звучали совсем другие лозунги.

"Поменялся дух протеста. Если сейчас выходят обманутые вкладчики, люди недовольные тарифами ЖКХ, люди которые говорят что нет работы, то раньше выходили за какие-то идеологические виртуальные мысли. "Мы хотим в Европу, мы хотим, чтобы власть нас уважала, мы не хотим, чтобы олигархи нас грабили". Сейчас люди требуют выживания, раньше требовали уважения, а теперь, чтобы власть посмотрела – им выживать не на что", - говорит главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.

В Ровно жители целого микрорайона штурмуют администрацию: они заплатили за тепло, но получили холодные батареи после того, как котельную перевели на альтернативное топливо. Коммунальщики оправдываются неполадками, но на деле это симптом – все ближе кризис, какого Украина не видела с 90-х. Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике, президент публично ругает радикалов, которые заблокировали поставку угля. Но дальше слов дело не идет.

"Из-за блокады поставок угля, возникла угроза, что без топлива могут остаться Сумы, Краматорск, левый берег Киева и другие города. Украинская металлургия, если блокада не будет прекращена и организаторы не выведут ее на, так сказать, проектную мощность, может лишиться до 300 тысяч рабочих мест. Государство потеряет до 2 миллиардов валютной выручки с соответствующими последствиями для курса гривны", - заявляет Петр Порошенко.

Для решения угольного кризиса профильное министерство собирается взять в кредит 3 миллиарда гривен и закупить антрацит за границей. Просто взять и разогнать хамоватых патриотов, которые блокируют железнодорожные ветки на Донбасе, не могут. Уголовное дело возбудили, но в ответ боевики собирают сторонников.

Эти люди - одно из достижений Евромайдана. В стране многовластие, и сильный здесь тот, кто наглее и при оружии. Националисты получили боевой опыт, стали организованными отрядами с тяжелой вооружением. Бытовой конфликт теперь легко решается гранатой. Как в Ровенской области, где в одном из баров боец покалечил шестерых человек. На границе с Крымом произошел еще более показательный случай — боевики так называемого батальона "Аскер" хозяйничали на юге Херсонщины, командир мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины приказал разоружить бандитов, что и было сделано. Нашли целый арсенал: взрывчатку, гранатометы, автоматы. Но спустя сутки военные еще и извинились перед боевиками.

Три года назад именно радикалы стали главной опорой политиков Майдана. Они устраивали провокации, захватывали правительственные здания, давили строительной техникой срочников, а потом жгли милиционеров, которых позже обвинили в расстреле митингующих на Институтской улице. Это было 20 февраля 2014 года, но доказательств вины следствие не представило до сих пор. В Киеве и других украинских городах творилось беззаконие, которое поддерживал Запад. Президент Виктор Янукович мог разогнать Майдан, но делать этого не стал, веря в мирное решение кризиса. Но мир был не нужен - лидеры Майдана сделали ставку на кровь и ненависть, прежде всего, ко всему русскому. Именно поэтому восстал Донбасс, и в Крыму наотрез отказались жить в составе новой, "бандеровской" Украины.

"Если все-таки под давлением эта центральная власть будет сломлена, Верховный Совет республики будет признавать легитимными для автономии только свои решения. И тогда у нас будет единственный путь - это денонсация решения Президиума ЦК КПСС от 1954 года", - заявлял председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым (2010 — 2014) Владимир Константинов.

Эти слова председатель Верховного Совета Республики Крым Владимир Константинов сказал 20 февраля 2014 года. При другом сценарии и в этом регионе националисты непременно бы попытались навести свой "новый порядок". Как в Киеве в одном из загсов священник пришел зарегистрировать ребенка и стал запрещать сотрудникам говорить с ним по-русски. А на днях в киевской школе одна из матерей выразила сомнение в необходимости сбора помощи для героев АТО и опубликовала фото памятника погибшим детям Донбасса. От рук тех самых героев. Мать другого ребенка Татьяна Попова написала донос в СБУ и сделала историю публичной. Интервью с украинкой опубликовал видеоблогер Анатолий Шарий, и оно поражает высказываниями

"Я очень хотела бы, чтобы после того как выйдет новый языковой закон, чтоб наши подумали про законодательную базу о получении гражданства Украины через "украинскость", а не украиноязычность. Пока у нас тут будет русскоязычное население, до этих пор мы будем оставаться под угрозой, что кто-то захочет прийти и их защитить. Я вообще русскоязычный человек, и скажу вам честно, что за 2,5 года моей украиноязычности, у меня изменилось окружение, мысли, взгляды", - говорит Татьяна Попова.

Эта женщина и не скрывает, что довольна тем, что убила все русское в себе. И возможно, это главное достижение Майдана – нацистские идеи из подвалов перебрались в комфортабельные квартиры, где живут с виду вполне приличные люди. Повторяется ровно то, что происходило в Германии в 30-х. С одним, пожалуй, отличием - эти "правильные украинцы" все больше ненавидят и нынешнюю власть. Во время памятных мероприятий, посвященных Майдану, Порошенко снова был освистан. Эксперты не исключают народного бунта.

Только в эти выходные планируется два десятка мероприятий. Радикалы готовят массовые марши - за и против власти. Недовольных много. В правительственном квартале напряжение переходит в открытую конфронтацию между политическими силами, чего только стоит последний обмен любезностями между Тимошенко и Гройсманом. Ситуация становится все менее управляемой и все более опасной. Украинские политики в жестких ситуациях малопредсказуемы, склонны к силовым действиям, и не исключено, что Киев еще попытается поставить во всей этой истории свою точку, и учитывая обострение на Донбассе, это вполне может быть "Точка-У".

Пётр Вершинин, Наталья Епифанова, Татьяна Каминская. "В Центре Событий".