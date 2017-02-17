Противники Трампа боятся подрыва существующего миропорядка

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Одни политологи уверенно утверждают, что Трамп еще развернется, а пророссийский вектор в его команде даже усилится. Другие эксперты твердо уверены, что Трампа в конечном итоге обуздают, и он будет вести себя в большей степени как подобает президенту США. Эти попытки усиливаются прямо на глазах. Американский истеблишмент многое был бы готов простить новому президенту, но только не попытку подрыва существующего миропорядка.

Невероятно, но факт - журналист американского телеканала Fox News Билл О'Рейли, который на прошлой неделе пытался разубедить Трампа наладить дружбу с Россией, в эту среду вдруг, будто прозрев, встал и на защиту Трампа, и на защиту России, передает "ТВ Центр".

"Настроенные против Трампа СМИ часами несут бред. Примечание: репортеры, освещающие важные политические новости, должны рассматривать все случаи вмешательства России, в том числе ситуацию вокруг Флинна. И если эти репортёры найдут доказательства неправомерных действий, то они должны быть обнародованы. Однако домыслы СМИ - это просто мусор", - сказал журналист.

Нести бред приходится явно не по собственной инициативе. Сегодня 90% американских СМИ контролируются всего шестью медиахолдингами. И пять из них в ходе избирательной кампании поддерживали Хиллари Клинтон. После победы Трампа ничего не изменилось.

"В частности, владельцем газеты The Washington Post является Джефф Безос, который является очень влиятельной фигурой в мире крупного международного бизнеса. И он также является владельцем крупнейшей в мире торговой компании Amazon. Будучи сетевым розничным гигантом, компания не платит налоги. И Трамп как раз об этом и говорил еще во время президентской кампании", - сообщил доктор политологии, сотрудник Института глобальной политики лондонского университета Метрополитен Джордж Самуэли.

Если Трамп пойдет в рукопашную с ними – это, конечно, будет серьезная схватка, но она покажется смешной вознёй на фоне тех боёв без правил, в которые Трампа уже втягивают глобалисты - транснациональные корпорации.

"Против Трампа не стоит какой-то экономический блок в Америке, против Трампа стоят глобалисты. Именно они поставили на Хиллари. Это те, кого называют "коллективный Сорос". Они проиграли. Победа Трампа - это конечно, кость в горле, не у его оппонентов в Америке, а у его оппонентов в мире", - заверил профессор ВШЭ Александр Домрин.

И "коллективный Сорос" – не миф. Расследование Американского Института Резерфорда показало, что уже столетие демократической Америкой правят вовсе не избранные президенты, а те, для кого Белый дом - слишком мал. Эти люди стараются держаться в тени, но при этом именно они ведут игры мирового масштаба, а президенты для них – всего лишь топ-менеджер, без права на серьезные решения. Зато у них есть серьезная обязанность: беспрекословно исполнять приказы.

"Это деятельность сообщества тайных банкиров, составляющую правительственную и экономическую элиту. Они смотрят на нас, на американских граждан, как на крупный рогатый скот или расходный материал – им нас не жалко", - рассказал специалист по конституционному праву, основатель института Резерфорда Джон Уайтхэд.

И вот этот монстр много лет прекрасно управлял американскими президентами, включая и Барака Обаму. Даже на второй срок его оставили не просто так, а чтобы он доделал выданное ему задание.

"Подписывается соглашение несколько лет назад – так называемая TISA – соглашение между крупнейшими олигархическими структурами в этом треугольнике – о том, что государства не должны заниматься ни медициной, ни образованием, ни пенсионными делами – всё это нужно отдать в частные руки. И вот почему Барак Обама остался на второй срок – он должен был реализовать вот это соглашение. И пропихнуть его на два глобальных пространства – в азиатско-тихоокеанский регион Транстихоокеанское соглашение и Трансатлантическое соглашение в Европу", - сообщил генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

Обама обольстить Европу не смог, зато смог продавить транстихоокеанское партнерство. Но пришел Трамп, и первым делом отказался от ТТП, которое не принесло бы Америке колоссальных доходов, но зато позволило бы США стать во главе 11 стран юго-восточной Азии. И всех их Америка могла бы настроить против Китая. То есть Трамп не просто вышел из ТТП, а начал революцию системы мирового порядка.

"Миропорядок, который был до последнего времени, США устраивал в полной мере. Они делали то, что хотели, что не хотели - то не делали. Они обладали абсолютным глобальным доминированием, они могли проецировать силу в любой точке земного шара, они могли добиваться любого решения, они расширяли, так называемую, зону свободы – на самом деле – зону доминирования Запада, они доминировали в глобальной экономике. Ясно, что этот миропорядок их устраивал", - поделился мнением профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

Этот вариант мирового порядка устраивал и Евросоюз. Оказывается, для многих стран быть в подчинении у Вашингтона гораздо приятней, чем самостоятельно принимать решения. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини даже высказала обеспокоенность возможной потерей США роли мирового лидера.

"Тот, кто хотел бы играть роль глобального лидера, должен быть внутренне сильным, самоуверенным и сплоченным. Если крупнейшая в мире демократия демонстрирует напряженность на таком уровне, это может стать дестабилизирующим фактором для всего остального мира", - сообщила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Могерини, конечно, описала страшную для брюссельских клерков картину. Но, видимо, и им, и Евросоюзу все же придется смириться с переменами. Трампу не так уж и нужны многосторонние альянсы, он предпочитает двусторонние сделки, выгодные для Америки, а не для вне национальных глобальных корпораций.

"На протяжении многих десятилетий вся европейская элита, к которой принадлежит и Могерини, занимались исключительно тем, что работали на американское глобальное доминирование, частью которого являлась поддержка со стороны Европы. И это глобальное доминирование позволяло Европе участвовать в процессе глобального доминирования через общий Запад. Вот это изменение - оно кардинально. И, конечно, пытаются Трампа затащить в обычную колею", - сказал Никонов.

Но оказалось, что загнать Трампа в колею, не так-то и просто. У нового президента слишком сильный характер. Настолько, что он даже публично признался, что Америка - не всемогущая страна. И ей только предстоит стать великой, причем великой не в выдуманной реальности, а в новой, в которой на первом плане стоят национальные интересы.

"Новые элиты, новые лидеры новых традиционных идей - они где-то сближаются с теми взглядами, которые существовали в России последние 10-15 лет. Конечно, те элиты, которые стоят на чисто либеральных ценностях, не хотят от своих принципов отступать, для них это опасность, для них это выглядит так, будто Россия создаёт интернационал правых популистов против Запада. Но это же не так! И поэтому мы сейчас живём в таком мире, где идёт передел институтов, структур, менталитета людей", - прокомментировал политолог Александр Рар.

Поставить интересы народа выше интересов глобалистов хочет и Трамп. Именно об этом он говорил в своей инаугурационной речи. И именно за эту ненормальную с точки зрения теневого правительства идею Трампа травят. Ну, а озвучивают недовольства глобалистов доверенные лица, демократы. Они же в открытую запугивают Трампа.

"У Трампа есть "кремлёвский клан", и имена его членов становятся известны. Это и Флинн, и советник Трампа Пол Манафорд, и, конечно, Роджер Стоун. Он поддерживал бывшего президента Украины, сторонника Путина. Четвертое имя - Рекс Тиллерсон, чья главная задача – снять санкции с России. И я думаю, что вся эта история приведёт к импичменту", - сказала член Демократической партии США Максин Уотерс.

Кстати, профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, предсказавший избрание Дональда Трампа, и всех других президентов начиная с 1984 года, уже предсказывает и будущий импичмент Трампа.

"Это не предсказание, это больше предчувствие. Верхам Республиканской партии не нужен Трамп в качестве президента, потому что они не могут его контролировать. Он непредсказуем. Они бы предпочли Пенса — последовательного, консервативного, контролируемого республиканца. И я совершенно уверен, что Трамп даст повод для импичмента", - заявил профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман.

Если Трамп даст повод, это будет его проблема. Но в сегодняшней истерической ситуации этот повод скорее придумают те, которые боятся, что с приходом Трампа миропорядок не просто окончательно изменится, но и в нем уже не будет места для тех, кто сует нос в чужие дела.

Вера Щирова, Владимир Хуртин, Екатерина Симанович. "В центре событий".

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