Белый дом опроверг мобилизацию Нацгвардии США для облав на мигрантов

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Пресс-секретарь Белого дома опроверг сообщение Associated Press о привлечении военнослужащих Национальной гвардии к проведению рейдов, направленных против нелегальных мигрантов. Он назвал фальшивой информацию об этом. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал работу американских СМИ.

Сообщения о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность мобилизовать до 100 тысяч гвардейцев для борьбы с нелегальными мигрантами, не соответствует действительности. Информацию, которая ранее появилась на агентстве Associated Press, опровергли в Белом доме.

This is not true. DHS also confirms it is 100% false https://t.co/MFIJci7XaU — Sean Spicer (@PressSec) February 17, 2017

"Это 100-процентная неправда. Это ложь. И безответственно об этом говорить", - заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Он подчеркнул, что "не предпринимается никаких усилий по использованию Нацгвардии для облав на нелегальных мигрантов".

Ранее СМИ, ссылаясь на агентство Associated Press, распространили информацию о том, что власти США планируют мобилизовать военнослужащих Национальной гвардии для облав на нелегальных мигрантов.

Ранее Трамп в своих выступлениях неоднократно называл "лживыми" крупные американские СМИ. В частности, он неоднократно выступал с критикой в адрес The New York Times, CNN, ABC, NBC и The Washington Post.

Накануне американский лидер также заявил, что ложная информация в СМИ мешает Вашингтону заключить сделку с Россией.

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