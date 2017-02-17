Полиция Москвы проверяет информацию о похищении ребенка

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Московская полиция начала проверку информации о похищении ребенка на юго-востоке столицы. Сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего. Сообщалось, что на улице Верхние Поля неизвестные насильно посадили девочку в автомобиль Mercedes и скрылись.

Столичная полиция проверяет информацию о похищении несовершеннолетней девочки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД города.

"Поступила информация о том, что на улице Верхние Поля мужчина якобы насильно посадил ребенка в автомобиль и скрылся", - рассказали в полиции.

По словам представителя МВД, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Как сообщил портал Life, в розыск объявлен черный Mercedes GL. Похитители скрылись на автомобиле в сторону МКАД. В городе объявлен план "Перехват".

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