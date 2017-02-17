МВД опровергло информацию о похищении ребенка в Москве
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В Главном управлении МВД Москвы сообщили, что информация о похищении ребенка на юго-востоке столицы не подтвердилась. Ранее сообщалось, что несовершеннолетнюю девочку неизвестные насильно посадили в автомобиль на улице Верхние Поля и увезли в направлении МКАД.
Информация о похищении ребенка на юго-востоке Москвы не подтвердилась. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
"Данная информация не подтвердилась", - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что неизвестные насильно посадили девочку в автомобиль на улице Верхние Поля и увезли в направлении МКАД. В пресс-службе московской полиции заявили, что проверяют данную информацию.
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