КНДР обвинила Малайзию в сокрытии фактов убийства брата Ким Чен Ына

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Посол КНДР Кан Чхоль заявил, что власти Малайзии пытаются скрыть факты, относящиеся к расследованию убийства Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. В Северной Корее заявили, что малайзийская сторона провела вскрытие без разрешения и свидетельства КНДР.

Расследование убийства сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына ведется с нарушениями. Об этом заявил посол КНДР Кан Чхоль, передает Reuters.

По его словам, власти Малайзии пытаются скрыть факты, относящиеся к расследованию, так как вскрытие тела было проведено без разрешения и свидетельства северокорейской стороны.

Как передает Reuters, в заявлении посол не назвал имя убитого, но в полиции Малайзии 14 февраля подтвердили, что убитый – это Ким Чен Нам.

По предварительной версии, убийство было совершено группой из четырех лиц с помощью отравленного платка или игл. К настоящему моменту полиции удалось задержать двух женщин и одного мужчину, которые могут быть причастны к его смерти. СМИ писали, что Ким Чем Нам был убит из-за наследства, которое ему оставил его отец, предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир.

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