"Рассерженные белорусы" вышли на марш против налога на тунеядство

Теги: В мире белоруссия протест

В Минске состоялась акция протеста "Марш рассерженных белорусов". Протестующие, количество которых, по предварительным данным, достигло двух тысяч человек, потребовали отменить налога на тунеядство.

Участники прошедшей в Минске акции протеста "Марш рассерженных белорусов" отвели белорусским властям месяц на отмену президентского декрета "О тунеядцах". Об этом заявил один из организаторов акции и лидеров оппозиции Николай Статкевич, передает Tut.by.

Ранее протестующие пришли к зданию Министерства по налогам и сборам рядом с Домом правительства. Они сжигали извещения из налоговых инспекций о необходимости уплатить сбор на тунеядство.

Несколько тысяч человек в центре Минска пришли к Дому правительства, возмущенные налогом на безработицу. pic.twitter.com/T84ZQuHZSe — Roman Protasevich (@pr0tez) February 17, 2017

По разным оценкам, в марше приняли участие от полтора до двух тысяч человек. Сотрудники правоохранительных органов не препятствовали движению участников мероприятия.

Декрет "О предупреждении социального иждивенчества" был подписан Александром Лукашенко в апреле 2015 года. Документом установлено, что неработающие граждане страны должны ежегодно уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин (14 тысяч рублей). По мнению противников решения, власти практикуют принудительный труд под угрозой наказания, что нарушает статьи Конституции.

Читайте также:

В Кремле не думают о введении виз с Белоруссией

Глава Россельхознадзора получил запрос от белорусской прокуратуры

Лукашенко в преддверии встречи с Путиным раскритиковал Россию