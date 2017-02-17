Собянин пригласил горожан на фестиваль "Московская Масленица"

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Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы принять участие в фестивале "Московская масленица". Фестиваль "Московская Масленица" пройдет с 17 по 26 февраля 2017 года на 33 площадках, из которых 14 работают в центре Москвы, 18 – в городских парках и одна – на ВДНХ.

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы принять участие в фестивале "Московская масленица".

"Провожаем зиму с размахом. На фестивале "Московская Масленица" вас ждут народные гуляния и 120 видов блинов. Приглашаю всеъ", - написал он в своем микроблоге в сети Twitter.

Провожаем зиму с размахом. На фестивале #МосковскаяМасленица вас ждут народные гуляния и 120 видов блинов. Приглашаю всех. #МосковскиеСезоны pic.twitter.com/0sCTLGW2Dn — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 17, 2017

Фестиваль "Московская Масленица" пройдет с 17 по 26 февраля 2017 года на 33 площадках, из которых 14 работают в центре Москвы, 18 – в городских парках и одна – на ВДНХ.

Гости фестиваля, который завершит зимний цикл городских фестивалей цикла "Московские сезоны", могут попробовать 120 видов блинов. Кормить гостей фестиваля будут известные столичные рестораны, гастрономические стартапы.

Фестивальные площадки украсили более 100 тематических "масленичных" арт-объектов, главными из которых стали соломенные масленицы и дымковские игрушки.

Всего запланировано проведение порядка 1200 активностей, в том числе около 450 творческих мастер-классов, 350 интерактивных мастер-классов и 400 масленичных театральных программ и уличных игр и забав.

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