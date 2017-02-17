В Крыму задержали украинца из диверсионного батальона
Теги: задержание Происшествие украина крым граница
Пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь границу в обход пункта пропуска. При обыске у Сеита-Ибраима Зайтуллаева было обнаружено удостоверение участника формирования "Аскер". Сам он признался, что состоит в крымско-татарском диверсионном батальоне.
Российские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь границу в Крыму. Во время задержания Сеит-Ибрагим Зайтуллаев признал, что больше года состоял в крымско-татарском батальоне имени Номана Челибиджихана, в котором готовили диверсантов.
"Зайтуллаев рассказал, что в батальоне осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу", - приводит ТАСС сообщение крымского погрануправления ФСБ России.
Во время досмотра у украинца обнаружено удостоверение участника формирования "Аскер". В отношении Зайтуллаева возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации".
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