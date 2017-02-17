Столтенберг: НАТО не прекращала политический диалог с Россией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политический диалог альянса с Россией не прекращался. При этом он подчеркнул, что практическое сотрудничество с Москвой было прекращено в 2014 году, и это решение остается в силе.

НАТО прекратило практическое сотрудничество с Россией, однако это не означает остановку политического диалога. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"НАТО решила прекратить практическое сотрудничество с Россией в 2014 году, отреагировав на аннексию Крыма. Это решение все еще остается в силе. Но мы подчеркнули, что прекращение практического сотрудничества не означает, что мы останавливаем политический диалог", - приводит его слова ТАСС.

В подтверждение своих слов Столтенберг напомнил о трех заседаниях Совета Россия-НАТО, состоявшихся за минувший год в Брюсселе. Генсек альянса отметил, что в организации ищут пути укрепления взаимодействия по военной линии.

"Поэтому есть основа для диалога, взаимодействия с Россией, даже если мы сохраняем приостановку политического сотрудничества", - подчеркнул Столтенберг.

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