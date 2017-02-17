Путин поддержал продление контракта с директором Большого театра

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Владимир Путин одобрил предложение министра культуры Владимира Мединского продлить договор с директором Большого театра Владимиром Уриным. Он возглавляет Большой театр с 2013 года.

Финансовые итоги деятельности Большого театра, а также творческие планы коллектива Владимир Путин обсудил на встрече с министром культуры Владимиром Мединским и гендиректором Большого Владимиром Уриным. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Практически все спектакли театра, по словам его руководителя, проходят с аншлагом. При этом репертуар Большого обновляется, каждый сезон он готовит по 8 премьер. Доходы театра за последние два года выросли в полтора раза, и по итогам 2016 года превысили два миллиарда рублей. В два раза вырос за это же время объём спонсорской помощи. Поэтому, как отметил Владимир Урин, никакой дополнительной финансовой поддержки от государства Большому театру не требуется. В связи с тем, что срок действия контракта с Уриным истекает, Владимир Путин поддержал предложение о продлении договора.

Владимир Путин: "Сколько у вас получилось - три с половиной года?"

Владимир Урин: "Да, три с половиной года уже, Владимир Владимирович".

Путин: "Мы с министром разговаривали, и, судя по отзывам тех, кто любит театр, вам многое удалось сделать за эти годы".

Владимир Мединский: "Скоро у Владимира Георгиевича юбилей, и с учётом отличных и творческих, и экономических показателей работы Большого театра, мы выходим в правительство с предложением, и очень просим Вас поддержать, пролонгировать с Владимиром Георгиевичем контракт на руководство Большим театром".

Путин: "С удовольствием это сделаю, конечно поддерживаю".