Собянин пригласил журналистов BBC посетить ЧМ по футболу‍

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Мэр Москвы пригласил журналистов телеканала BBC, выпустивших провокационный фильм о российских болельщиках, на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Правда, как отметил в своём микроблоге Сергей Собянин, сам футбол авторов картины, скорее всего, не интересует. Опус под названием "Армия российских хулиганов" вышел в эфир минувшей ночью. Главная цель его авторов - убедить всех в том, что ехать в Россию на предстоящий Чемпионат мира по футболу опасно.

Пряча лица под масками, участники некоей группировки "Орловские мясники" рассказывают, как побили английских фанатов во время столкновений в Марселе на Евро-2016. Из чего авторы фильма BBC делают вывод - на чемпионате в России болельщиков ждет не менее "горячий" прием, сообщает "ТВ Центр".

Красной нитью через весь фильм проходит мысль - в Марселе бушевали не кто-нибудь, а "солдаты Кремля", иначе, как бы они смогли побить превосходящих числом английских фанатов.

"К сожалению, мы последнее время наблюдаем эрозию качества и объективности у наших коллег с BBC, в связи с чем выражаем сожаление. Фильм, по всей видимости, тоже достаточно низкого пошиба. В целом, конечно же, ну, наверное, не британцам говорить о каких-то хулиганах среди болельщиков футбольных, учитывая известную историю, известные истории хулиганства болельщиков в Великобритании и на всем европейском континенте, кстати", - напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

География и фактологическое наполнение фильма действительно довольно ограничены. Например, в нем нет ни слова о том, как избивали российских болельщиков в Варшаве и Лодзи на Евро-2012. Десятки человек тогда были ранены. Эти кадры фильму о российских футбольных хулиганах не нужны, иначе не получится убедить весь мир: в Россию якобы ехать опасно.

Некоторые герои фильма теперь говорят: увидев фильм, с трудом узнали себя. И не только из-за маскировки. Хотя, например, надеть маски участников съемки в Орле их попросил режиссер, мол, так будет страшнее. Совершенно искажён смысл многих интервью, а многие фразы вырваны из контекста.

Зуб на футбольный мундиаль в России Англия точит давно, с того самого момента, когда в 2010 году в очередной раз проиграла право провести чемпионат. До этого та же участь постигала родоначальников футбола в 90, 96 и 2006 годах. Но такого резкого неприятия страны-хозяйки не было ни разу. Объяснение найти несложно - общая политическая ситуация, включающая попытки давить на Россию и в спортивной сфере.