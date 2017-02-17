Порошенко уличил Путина в желании разукрасить Украину
Теги: Политика путин россия украина порошенко
Владимир Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Об этом в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Путин якобы отрицает уникальность украинского народа и хочет "разукрасить Украину в русские цвета".
Президент Украины Петр Порошенко глубоко убежден, что его российский коллега Владимир Путин ненавидит Украину и отрицает уникальность украинского народа, передает телеканал "112 Украина".
"Он публично провозглашает, что Украина – часть России. Он не видит место для Украины на политической карте Европы и хочет разукрасить Украину в русские цвета. Но это было бы ошибкой думать, что аппетиты России ограничены только Украиной", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности.
3 февраля Порошенко обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе. Он возложил на Москву ответственность за обострение ситуации в Авдеевке, в том числе обстрел жилых кварталов и гибель мирных жителей, ранения журналистов и гибель украинских военных.
До этого украинский президент отказался отвечать на вопросы российских журналистов. Представители СМИ пытались задать ему вопросы во время посещения парламента в Финляндии, но получили отказ. Порошенко заявил, что он не будет давать интервью, пока "Россия осуществляет оккупацию украинских территорий".
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