Путин заявил об устойчивом снижении инфляции

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Уровень инфляции в России в этом месяце может стать рекордно низким за многие годы. По результатам первой половины февраля, он опустился в годовом исчислении ниже уровня 5%. Владимир Путин сообщил об этом на совещании с членами правительства. Второй раз с начала года глава государства созвал руководителей ведомств для обсуждения ситуации в экономике. Итоги минувшего года оказались лучше прогнозов.

Экономический блок правительства президент собирает в этом году уже второй раз, сообщает "ТВ Центр". Тенденции, наметившиеся в этой сфере, как отметил Владимир Путин, понятны, и сейчас важно дать им правильную оценку. Динамика, по словам главы государства, положительная. Многие показатели лучше, чем ожидали в кабинете министров. Валовой внутренний продукт снизился на две сотые процента, хотя прогнозы были куда более пессимистичными. А промышленное производство и вовсе прибавило более процента.

"Добавлю, что в прошлом году удалось добиться и рекордно низких темпов инфляции – 5,4%. Это лучше, чем мы прогнозировали; мы думали, что она будет самой низкой: 6-6,1%, а оказалось — 5,4. В этом году устойчивое снижение инфляции продолжается. В феврале показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в пять процентов, стал ниже: на 13 февраля это уже 4,72%" – отчитался Владимир Путин.

Специалисты отмечают в стране рост деловой активности. Росстат, проведя анализ деятельности более трех тысяч организаций, еще в июле прошлого года зафиксировал рост индекса предпринимательской уверенности. Особенно это касается добывающего и обрабатывающего производства. Сейчас, по словам президента, важно сохранить эту динамику.

"Безусловно, нужно поддержать все эти позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые экономические и финансовые условия для его работы. Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что в свою очередь должно способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России", - сказал глава государства.

Владимир Путин особо подчеркнул, что восстановление доходов граждан – это ключевой приоритет политики государства. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, приток капитала от крупных приватизационных сделок стал одним из факторов, позволившим в начале этого года укрепиться национальной валюте. В экономической сфере власти и дальше намерены придерживаться ранее объявленного курса.

"Центральный банк придерживается политики плавающего валютного курса. Министерство финансов, в свою очередь, продолжает осуществлять те покупки, которые были начаты 7 февраля. Сейчас Министерство финансов покупает порядка ста миллионов долларов каждый день. Это на самом деле означает, что из того прироста цен на нефть выше 40 долларов Минфин забирает две трети от этого дополнительного давления", - говорит министр.

Это означает, что фактически российская экономика продолжает жить, исходя из запланированной цены на нефть в 44 доллара, а не 52 как сейчас. В среднесрочной перспективе правительство ожидает небольшое ослабление, а затем стабилизацию курса рубля. На какое-либо изменение экономической ситуации кабинет министров обещает оперативно реагировать.

Александр Огородников, Юлия Олейник. "ТВ Центр".