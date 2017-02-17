В результате взрыва в Турции погиб один и пострадали 10 человек

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В городе Вираншехир на юго-востоке Турции прогремел взрыв в здании, где располагаются квартиры судей и прокуроров. По данным медицинских источников, погиб один и пострадали 10 человек. Причина взрыва неизвестна. Провинция Шанлыурфа, где находится город, располагается у границы с Сирией.

Взрыв произошел в городе Вираншехир на юго-востоке Турции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности.

Медицинские источники сообщили, что в результате взрыва погиб один человек, еще 10 получили ранения. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

Причины взрыва пока неизвестны. Провинция Шанлыурфа, где располагается город Вираншехир, находится у границы с Сирией.

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