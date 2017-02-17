Собянин обсудил с Анн Идальго сотрудничество Москвы и Парижа

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Сергей Собянин в пятницу встретился с мэром Парижа Анн Идальго и обсудил с ней дальнейшее сотрудничество между столицами России и Франции. В начале встречи мэр французской столицы отметила красоту Москвы в зимнее время.

Сергей Собянин встретился с мэром Парижа Анн Идальго, которая находится с рабочим визитом в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного правительства. Анн Идальго отметила гостеприимство, с которым принимают делегацию мэрии Парижа.

"Зимняя Москва великолепна и живописна. Особенно красив ваш город вечером, когда работает праздничная подсветка. Хорошо, что в российской столице становится больше туристов из Франции", - отметила она.

Идальго также выразила благодарность правительству Москвы за конструктивное сотрудничество двух городов в рамках группы С40. Одна из следующих встреч мэров городов-участников может быть организована в Москве.

Кроме того, мэры двух городов обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между столицами России и Франции. Среди них обмен опытом и информацией по подготовке и проведению крупных международных спортивных соревнований, расширение прямых контактов между культурными и образовательными организациями, включая обмен школьниками.