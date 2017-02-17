В Татарстане школьник на уроке застрелил соседа по парте

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В городе Нижнекамске девятиклассник во время урока выстрелил из пневматического пистолета в глас соседу по парте. Подросток скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Школьник из Нижнекамска во время урока застрелил соседа по парте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Татарстану.

Инцидент произошел 11 февраля. 14-летний подросток во время урока выстрелил из пневматического пистолета в глаз своему 15-летнему соседу по парте. Пострадавший был доставлен в больницу, где перенес две операции. Он скончался 17 февраля. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

"По предварительным данным, пистолет принес в школу другой ученик, которому стрелявший подросток дал оружие на хранение. Получив пистолет назад, школьник, незадолго до окончания урока произвел выстрел в сидевшего рядом подростка", - рассказали в СК.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования СК даст правовую оценку действиям лиц, ответственных за безопасность в учебном заведении.

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