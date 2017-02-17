В Саратове похоронная служба приехала к пациентке раньше "скорой"

Теги: Происшествие смерть врач минздрав саратов

В Саратове сотрудники похоронной службы приехали к женщине, вызвавшей скорую помощь, раньше медиков. Пациентка скончалась. Аналогичный случай произошел в городе две недели назад. После этого Минздрав попросил МВД разобраться в ситуации.

В Саратове сотрудники похоронного агентства вновь успели к вызвавшей скорую пациентке раньше врачей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Владимира Шульдякова.

"Факт зафиксировали сотрудники скорой помощи. Они прибыли на место вовремя, но похоронная служба уже была на месте. К сожалению, врачи сумели только зафиксировать гибель женщины", - рассказал он.

Министерство здравоохранения обратилось в полицию. Кроме того, по данному факту будет проведено внутреннее расследование.

Две недели назад в Саратове произошел аналогичный случай. Врачи приехали к 92-летней женщине после похоронной службы. Региональный Минздрав тогда попросил разобраться в ситуации ГУ МВД по Саратовской области. Городская служба скорой помощи раздала сотрудником памятки с указаниями, какие их действия могут быть расценены как коррупционные, и напоминанием об ответственности за подобные нарушения.

Читайте также:

В Саратове арестовали пристававших к фельдшеру скорой мужчин

В Саратове возбуждено дело по факту нападения пятерых мужчин на медика