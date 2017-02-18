Moody’s улучшило рейтинг России до стабильного

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Оптимистичное сообщение пришло от международного агентства Moody`s. Суверенный рейтинг России изменен с "негативного" на "стабильный". Причиной стало принятие властями страны среднесрочной стратегии, которая должна снизить зависимость экономики от торговли углеводородным сырьем и которая позволит правительству постепенно пополнить резервы.

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по суверенному рейтингу России с "негативного" на "стабильный". Причиной, как отметили в компании, стало принятие властями страны среднесрочной стратегии, которая должна снизить зависимость экономики от торговли углеводородным сырьем и которая позволит правительству постепенно пополнить резервы, передает "ТВ Центр".

Кроме того, специалисты агентства сообщили, что, по их наблюдениям, российская экономика восстанавливается после двухгодичного спада. Рейтинг нашей страны Moody`s понизило в начале 2015 года.