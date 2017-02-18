Трамп назвал ряд ведущих американских СМИ "врагами народа"

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"Врагами народа" назвал президент США Дональд Трамп ряд ведущих американских СМИ. Он обвинил телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN, а также газету The New York Times, в публикации ложных новостей.

Президент США Дональд Трамп назвал ведущие американские СМИ - телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN, а также газету The New York Times, - врагами народа, передает ТАСС.

"Распространяющие фейковые новость СМИ (The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN) - это не мои враги, а враги американского народа", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее Трамп заявлял, то "фейковые" новости и репортажи ряда СМИ усложняют задачу по налаживанию отношений с Москвой. Так, на первой же пресс-конференции в качестве главы государства, которая прошла 11 января, Трамп не дал задать вопрос репортеру CNN, обвинив телеканал в создании фальшивых новостей.

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