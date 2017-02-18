В Малайзии арестован четвертый подозреваемый в убийстве брата Ким Чен Ына

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Полиция Малайзии задержала 46-летнего гражданина КНДР, которого подозревают в причастности к убийству брата северокорейского лидера в аэропорту Куала-Лумпур. Мужчина стал уже четвертым задержанным по этому делу.

Полиция Малайзии сообщила, что по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама - сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына задержан гражданин Северной Кореи. Это 46-летний Ли Чон Чхоле, передает "Интерфакс".

Мужчина стал уже четвертым задержанным по этому делу. Ранее правоохранительные органы Малайзии уже задержали двух гражданок Вьетнама и Индонезии, а также гражданина Малайзии.

Об убийстве Ким Чен Нама стало известно во вторник, 14 февраля. Он был предположительно отравлен двумя женщинами в аэропорту Куала-Лумпура. По предварительной версии, убийство было совершено с помощью отравленного платка или игл.

Погибший Ким Чен Нам и действующий северокорейский лидер Чен Ын братья по отцу — Великому правителю КНДР Ким Чен Иру. Большую часть своей жизни он провел за границей. В политической жизни своей родной страны погибший никакого участия не принимал и заявлял в интервью, что политика ему совсем неинтересна. Однако критиковал общественный строй КНДР и выражал сомнения в том, что действующий лидер способен управлять республикой. Известно, что в 2012 году Чен Нам написал брату письмо с просьбой сохранить жизнь ему и членам семьи. По некоторым данным, именно в этом году на него уже совершалось покушение.