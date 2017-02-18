Пентагон: главари ИГ массово покидают Ракку

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Командование запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" начало покидать сирийский город Ракка. Об этом сообщили в Пентагоне.

Главари и полевые командиры запрещённой в России группировки "Исламское государство" массово покидают сирийскую Ракку. В 2014 году исламисты провозгласили город своей столицей. Как сообщили представители Пентагона, боевики были вынуждены переместить свои силы в сторону Дейр-эз-Зора, передает "ТВ Центр".

В пятницу российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары по позициям террористов в Ракке. Новейшими крылатыми ракетами были уничтожены лагеря и центры подготовки, а также пункт управления одного из крупнейших отрядов боевиков. В воздухе бомбардировщиков прикрывали российские истребители Су-30 и Су-35, которые вылетели из пункта базирования "Хмеймим". После выполнения задач все самолёты вернулись на свои аэродромы.

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