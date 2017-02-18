Россия отправила гумпомощь жителям Латакии

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За минувшие сутки более шести с половиной тысяч сирийцев получили гуманитарную помощь от российских военных. В провинцию Латакия доставили продукты и медикаменты.

Пустые улицы. Только трое детей катают по траве ржавый металлический цилиндр неизвестного происхождения. Обычный день в деревне Бтеммана в горной Латакии, куда российский Центр по примирению доставил очередную партию гуманитарной помощи - почти две тонны продуктов.

"Розданы продукты питания нуждающимся. Офицеры Центра примирения постоянно мониторят населенные пункты провинции Латакия, выявляют семьи, нуждающиеся в продуктах, проводиться медицинский осмотр", - рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виталий Ильков.

И семей таких в Бтеммане немало. Деревня вдов, как называют свой населённый пункт местные жители. Все мужчины несколько лет назад ушли защищать родной край от набегов радикалов. Многие не вернулись.

В Бтемману приехали и наши военные медики. На приём выстроилась очередь. В восьмитысячном посёлке нет своей больницы. Первоочередная задача - открыть хотя бы медпункт. Ведь городок возвращается к мирной жизни.

Примета мирного времени - солнечные батареи и баки для накопления воды. Совсем недавно ничего этого здесь не было.

Хрупкий мир на сирийской земле помогает восстанавливать Айхам. Выпускник волгоградского Политеха вернулся на Родину и пошёл служить в армию. Сегодня старший лейтенант называет себя разведчиком. Он первым - раньше специалистов Центра по примирению - приезжает в села, желающие присоединиться к режиму прекращения огня. Его задача - проверить искренность намерений. Проверить интуитивно, бездоказательно. Просто поговорив с людьми.

Ежедневно Центр по примирению получает до десятка заявочных листов. От тех, кто совсем недавно держал в руках оружие, но сегодня сложил его ради будущего собственных детей, у которых, кстати, появилось новое увлечение - учить незнакомый, но, как говорят сами школьники, красивый язык.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", провинция Латакия, Сирия.

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