Лавров и Столтенберг обсудили взаимодействие России и НАТО

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Мюнхене провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсуждали перспективы отношений России и североатлантического альянса.

В субботу в Мюнхене - второй день международной конференции по безопасности. Глава российского МИДа Сергей Лавров выступит перед участниками форума. Кроме того, у министра запланированы переговоры с коллегами по "нормандскому формату", передает "ТВ Центр".

В пятницу Сергей Лавров встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсуждали перспективы отношений России и североатлантического альянса. По словам генсека организации, в Брюсселе настаивают на необходимости диалога с Москвой. Особенно в условиях, когда Европа больше не уверена в своих американских друзьях. О чем заявила на открытии мюнхенской конференции министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

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