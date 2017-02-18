Во Франции произошла серия взрывов на складе газовых баллонов

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Во французском городе Жонкьер на юге страны в течение двух часов слышались взрывы в хранилище газовых баллонов. Осколки разлетались на сотни метров, из-за этого жителей ближайшего района пришлось эвакуировать. Пострадавших нет.

Оглушительные взрывы, столбы дыма и огня - такую картину наблюдали минувшей ночью жители города Жонкьер на юге Франции, передает "ТВ Центр".

В течение двух часов там разрывались газовые баллоны на складе. Их было около двух тысяч. Причиной, скорее всего, стал пожар в одном из отсеков хранилища, сообщают местные СМИ. Осколки разлетались на сотни метров, из-за этого жителей ближайшего района пришлось эвакуировать. Пострадавших нет. Полиция оградила опасную зону. Пожарные продолжают борьбу с огнем, однако им мешает сильный ветер.

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