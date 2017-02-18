Молодые ученые из разных стран мира изучают во Владивостоке свойства льда

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Молодые ученые и студенты из разных стран мира приехали во Владивосток, чтобы изучать свойства льда. Новые знания помогут им в наблюдениях за изменениями климата на планете, при строительстве кораблей и нефтяных платформ, определении сроков навигации.

Бур уходит под лед и достает куски замерзшей воды. Теплая погода дала о себе знать, и некоторые образцы ломаются. Такие, говорят ученики ледовой школы, уже непригодны для науки. Для изучения свойств льда подойдет только цельный керн.

Экспериментальной базой стала бухта Новик. Замерзшую акваторию условно поделили на участки. С каждого берут по четыре образца льда.

В Ледовой школе студенты - инженеры со всего мира. Даже оттуда, где и льда нет. Виктор Флорис родом из Мексики. Он давно интересуется шельфовым строительством. Говорит, в этой сфере крайне необходимы знания о свойствах ледового покрова.

Методики изучения ледового покрова применяют в первую очередь на шельфовых проектах страны. Так, например, в Охотском море пять нефтегазовых платформ эксплуатируются в тяжелых условиях. Из-за дрейфующего льда сооружения находятся под постоянной нагрузкой.

На ледовом поле бухты студенты проводят сразу несколько экспериментов.

Одно из заданий - изучить плотность льда. Для этого через полутораметровую трубу кидают вот такой шар, весит он около пяти килограммов. Чем меньше отпечаток, тем прочнее лед.

Образцы льда недолговечны, из-за смены температур могут изменить свои свойства. Поэтому их как можно быстрее отправляют в лабораторию. По результатам испытаний студентам предстоит написать научные отчеты. А кому повезет - и применить знания на практике.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро, "ТВ Центра", Владивосток.