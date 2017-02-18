Украинского диверсанта задержали при попытке незаконно попасть в Крым

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В Крыму задержан украинский диверсант, готовивший теракты на территории полуострова. Мужчину поймали при попытке незаконно пересечь границу. На допросе боевик рассказал, что больше года состоял в батальоне, где его обучали подрывной деятельности.

Из документов – только удостоверение участника батальона"Аскер". Формирование хоть и называется гражданским, на деле занимается подготовкой диверсий на территории российского Крыма. Курирует организацию небезызвестный Ленур Ислямов – один из идеологов блокады полуострова. В России предприниматель официально объявлен в розыск. Уже на допросе задержанный молодой человек рассказал, чем занимался на Украине.

"Диверсионным актам, террористическим актам нас обучали инструктора. То есть зайти незаметно, сделать какой-либо акт – террористический или разведывательная ситуация – и так же незаметно уйти", - рассказал задержанный.

В качестве инструкторов – не только профессиональные военные, но и идеологи запрещенной в России террористической организации "Хизбут Тахрир". Вооружение - автоматы, РПГ и взрывчатка – поступали в лагерь прямо с передовой АТО.

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 Уголовного Кодекса Российской Федерации - незаконное пересечение государственной границы России. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление совершенного правонарушения", - сообщил официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Артем Фарничев.

Правда, в последнее время дела у организации шли не очень – из почти полутысячи бойцов в батальоне осталось несколько десятков. Зарплату, рассказал Зайтуллаев, не платят. А включать сомнительное формирование в состав правоохранительных органов Украины президент не спешит. Но и не мешает.

Впрочем, далеко не всегда за подготовкой диверсий стоят незаконные формирования. В августе прошлого года Федеральная служба безопасности задержала в Крыму двоих сотрудников Вооруженных сил Украины. Тогда в ходе перестрелки погиб офицер ФСБ. На этой неделе Евгения Панова и Андрея Захтея из СИЗО Лефортово этапировали на полуостров. А спустя три месяца – уже в ноябре – разоблачили еще одну диверсионную группу. Пятеро украинцев готовили теракты на крупных инфраструктурных объектах республики. Следствие по этому делу продолжается.

Анна Пешехонов, "ТВ Центр".

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