В Харькове вооруженные группировки устроили перестрелку из-за блокады Донбасса

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В одном из спальных районов Харькова произошла перестрелка между участниками двух украинских батальонов. В результате конфликта один человек получил тяжёлые ранения. По данным местных СМИ, причиной столкновения стала железнодорожная блокада Донбасса, из-за которой на Украине ввели чрезвычайное положение.

Ночной инцидент в Харькове полиция в официальном сообщении назвала "потасовкой". Но на деле всё было куда драматичнее. Около 20 мужчин в военной форме устроили перестрелку в спальном районе. Девять отрядов полиции, спецназ, кареты скорой помощи: перепуганные жители сначала подумали, что под их окнами идут учения. Часть стрелявших сдалась сразу. Еще несколько человек спрятались в помещении детского сада, у которого всё и произошло. Однако и им пришлось сдаться. Чудом ранен оказался лишь один мужчина, он находится в реанимации.

Все участники перестрелки – ветераны двух конфликтующих батальонов -"Донбасса" и "Восточного корпуса". Бойцы первого сейчас блокируют несколько участков железной дороги, по которой переправляют грузы, в первую очередь уголь, из ЛНР и ДНР в города Украины. Поводом для столкновения стало заявление Олега Ширяева, основателя "Восточного корпуса", блокаду не поддержавшего. Акцию военный назвал "бессмысленной пиар-акцией".

Почти месяц бойцы АТО и радикалы блокируют грузовое движение на нескольких участках железной дороги, чтобы с территории ЛНР и ДНР не могли поставлять в города Украины уголь. Акцию называют "делом принципа".

Из-за блокады на Украине введено чрезвычайное положение. Власти, в том числе в столице, распорядились жёстко экономить топливо. Дело в том, что половина всех ТЭЦ в стране работает на антраците. А большую часть потребляемого угля этой марки всегда поставлял Донбасс. Закупать антрацит можно и за рубежом, например, в Южной Африке. Но это, во-первых, значительно дороже, а во-вторых, доставить импортный уголь морем всё равно получится не раньше апреля.

Остановить блокаду накануне призвали министры иностранных дел стран "большой семёрки". Власти в Киеве тоже публично осуждают перекрывших железнодорожное грузовое сообщение активистов, но на деле никак не пытаются препятствовать им. В таком режиме энергетика Украины продержится не больше месяца.

Евгения Карих, Илья Титов, "ТВ Центр".

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