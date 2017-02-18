В Москве грабитель похитил у безработной женщины 10 млн рублей
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В Москве неизвестный похитил из автомобиля безработной женщины 10 млн рублей. Злоумышленник разбил кулаком стекло и стащил с пассажирского сиденья пакет с деньгами.
В Москве неизвестный разбил кулаком стекло автомобиля и похитил из салона 10 млн рублей, сообщает ТАСС.
В пресс-службе столичного главка полиции рассказали, что инцидент по адресу улица Ивана Бабушкина, дом 20. Мужчина открыто похитил из автомобиля под управлением безработной 29-летней женщины деньги, которые находились на пассажирском сидении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по установлению и задержанию грабителя.
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