В Москве грабитель похитил у безработной женщины 10 млн рублей

Теги: ограбление Происшествие москва

В Москве неизвестный похитил из автомобиля безработной женщины 10 млн рублей. Злоумышленник разбил кулаком стекло и стащил с пассажирского сиденья пакет с деньгами.

В Москве неизвестный разбил кулаком стекло автомобиля и похитил из салона 10 млн рублей, сообщает ТАСС.

В пресс-службе столичного главка полиции рассказали, что инцидент по адресу улица Ивана Бабушкина, дом 20. Мужчина открыто похитил из автомобиля под управлением безработной 29-летней женщины деньги, которые находились на пассажирском сидении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по установлению и задержанию грабителя.

Читайте также:

В центре Москвы обокрали квартиру на 12,8 млн рублей

Квартиру пенсионерки на юге Москвы обокрали на 1,8 млн рублей