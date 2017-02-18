Меркель призвала улучшить отношения с Россией

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Канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что, несмотря на существующие разногласия с Россией, важно помнить, что это сосед ЕС, и отношения необходимо улучшать. По ее словам, у Запада и нашей страны есть общие интересы в борьбе с терроризмом.

Ангела Меркель заявила о необходимости улучшать отношения с Россией. По ее словам, международному сообществу так и не удалось полностью наладить отношения с Москвой после окончания холодной войны.

Об этом она заявила, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Интерфакс".

"Нам необходимы хорошие отношения с Россией", - заявила Меркель.

По ее словам, у Запада и России есть общее интересы в борьбе с терроризмом. Кроме того, Меркель выразила уверенность, что совету Россия - НАТО необходимо также обсуждать угрозы в сфере кибербезопасности.

Кроме того, Меркель заявила о необходимости продолжения работы так называемого "нормандского формата" для достижения долгосрочного прекращения огня в Донбассе.

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