На западе столицы возводят храм в честь Казанской иконы Божией Матери
Теги: Москва строительство ресин храм
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери возводят на западе Москвы. Строительство планируют завершить уже в этом году.
На западе Москвы возводят храм в честь Казанской иконы Божией Матери. В субботу ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".
Церковь возводится в память о Казанском соборе, который ранее располагался в посёлке Мещерский. Уже установили фундамент, стены будущего храма подвели под купол и приступили к сооружению перекрытий. Строительство планируют завершить уже в этом году. Церковь рассчитана на триста прихожан. А пока для них открыта временная часовня.
Читайте также:
На северо-западе Москвы завершается строительство нового храма
В Москве за 6 лет полностью завершена реставрация 33 храмов и монастырей
В Москве завершается строительство нового православного храма