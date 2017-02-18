На западе столицы возводят храм в честь Казанской иконы Божией Матери

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Храм в честь Казанской иконы Божией Матери возводят на западе Москвы. Строительство планируют завершить уже в этом году.

На западе Москвы возводят храм в честь Казанской иконы Божией Матери. В субботу ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".

Церковь возводится в память о Казанском соборе, который ранее располагался в посёлке Мещерский. Уже установили фундамент, стены будущего храма подвели под купол и приступили к сооружению перекрытий. Строительство планируют завершить уже в этом году. Церковь рассчитана на триста прихожан. А пока для них открыта временная часовня.

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