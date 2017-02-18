Четверо военных пострадали от возгорания боеприпасов в Новороссийске

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Под Новороссийском при разгрузке артиллерийских снарядов произошло воспламенение порохового заряда. Пострадали четверо военнослужащих.

Четверо военнослужащих пострадали при разгрузке ящиков с зарядами для артиллерийских боеприпасов в Новороссийске. В пресс-службе Южного военного округа рассказали, что произошло воспламенение порохового заряда.

"В результате происшествия двое военнослужащих получили легкие контузии, еще двое получили травмы от разлета деревянной укупорки", - сообщил представитель ведомства.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается помощь. Угрозы жизни нет, передает "Интерфакс".

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