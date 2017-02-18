Наземные поиски на месте крушения вертолета на Телецком озере завершены

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Спасатели завершили наземные поиски разбившегося над Телецким озером вертолета "Робинсон". В настоящее время поиски ведутся по двум направлениям - на воде и с воздуха.

Наземные поиски вертолета "Робинсон", разбившегося над Телецким озером, завершены. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по республике Алтай.

"Наземный поиск больше не проводится. Прилегающая территория к кордону Кокши обследована полностью", - говорится на сайте ведомства.

В настоящее время поиски ведутся по двум направлениям - на воде и с воздуха. Проведено обследование дна озера с применением геофизического оборудования, работающего на принципе радиолокационного зондирования земных недр на вертолете "Робинсон". Полученные данные будут расшифрованы в течение двух дней, передает "Интерфакс".

Вертолет "Робинсон", на борту которого находились пять человек, в том числе бывший алтайский чиновник и бизнесмен Анатолий Банных, упал в районе Телецкого озера 12 февраля.

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