Жители Донецка на митинге призвали Украину выполнять Минские соглашения
В Донецке прошел митинг, приуроченный к дате подписания Резолюции ООН по Украине, направленной на выполнение Минских соглашений.
Более 20 тысяч жителей Донецка вышли на митинг в поддержку Минских договорённостей. Два года назад Совбез ООН подписал резолюцию, направленную на разрешение украинского кризиса, передает "ТВ Центр".
Перед началом акции по улицам города прошло массовое шествие. В руках люди держали плакаты с призывами к Киеву прекратить кровопролитие. На центральной площади установили пять пунктов сбора подписей. С их помощью жители могут обратиться к лидерам России и Запада с просьбой остановить украинскую агрессию.
17 февраля 2015 года Совбез ООН единогласно утвердил резолюцию в поддержку Минских соглашений. Однако ситуация в Донбассе не улучшилась. Конфликты продолжаются и на западе Украины. Украинские радикалы устроили перестрелку в Харькове.
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