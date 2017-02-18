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В воскресенье в рамках международной конференции по безопасности в Мюнхене глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с президентом Хорватии.

В Мюнхене стартовал второй день международной конференции по безопасности. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров. Он уже провёл на полях форума ряд двусторонних встреч. В том числе, с президентом и главой МИДа Хорватии. А также министром иностранных дел Южной Кореи, передает "ТВ Центр".

Позже Сергей Лавров выступит на конференции и примет участие в консультациях "нормандской четверки". По словам Ангелы Меркель, конфликт в Донбассе должен быть урегулирован политическим путём. Поэтому нынешний формат диалога особенно важен. Тем более, что Берлин настроен на нормализацию отношений с Москвой.

"Россия – это сосед Европейского союза, и даже больше, ведь у нас есть общие границы. Поэтому я не перестану агитировать за хорошие отношения с Россией, несмотря на столь разные позиции по многим вопросам. Это также для меня означает, что нужно выстраивать сотрудничество по линии НАТО-Россия. И не сдаваться, несмотря на сложные времена", - заявила Меркель.