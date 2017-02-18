Россия готова помочь в расшифровке данных с разбившегося на Украине Boeing

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Россия направила международной комиссии подлинные и эксклюзивные данные о крушении Boeing MH-17 на Украине. Об этом сообщается на сайте Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что российские специалисты-разработчики готовы в любой момент помочь с дешифровкой данных.

В Росавиации сообщили, что Россия направила международной комиссии подлинные и эксклюзивные данные о крушении Boeing MH-17 на Украине.

При этом в ведомстве уточнили, что перевод данных с российского радиолокатора о воздушной обстановке в момент крушения в требуемый Нидерландами формат приведет к значительной потере данных, передает "Интерфакс".

"Данные РЛС были переданы голландской стороне в максимально подробном виде - необработанными, что автоматически свидетельствует об их подлинности и эксклюзивности. Формат ASTERIX, о котором заявляют Нидерланды, предполагает передачу данных уже в обработанном виде, что, по сути, делает их вторичной информацией, которая не позволяет увидеть даже 25% того, что демонстрирует первичная информация внутри локатора", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Росавиации.

В Росавиации также заявили, что Россия готова предоставить международной комиссии по расследованию катастрофы своих специалистов по дешифровке данных радиолокатора.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Прошлой осенью были обнародованы предварительные результаты расследования катастрофы MH17 международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой класса "Бук", доставленной из России. После этого ракетная установка вернулась на российскую территорию. При этом международная группа не предъявила прямых обвинений России.

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