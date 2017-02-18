Лавров увидел в выступлениях западных политиков продолжение холодной войны

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Некоторые выступления западных политиков на Мюнхенской конференции по безопасности говорят о том, что холодная война еще не закончилась. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на форуме.

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, заявил, что если судить по некоторым заявлениям, озвученным на форуме, то холодная война так и не окончилась, передает ТАСС.

"Говорят, что войны начинаются в головах людей, там же, они, по логике, должны и заканчиваться. Однако с холодной войной этого пока не произошло, если судить, в частности, по некоторым выступлениям политиков в Европе и в США, в том числе, и по заявлениям, которые прозвучали вчера и сегодня в начале нашей конференции", - сказал Лавров.

Говоря об украинском кризисе, министр отметил: Россия и Запад согласны, что урегулирование на Украине должно достигаться в прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском.

Выступая на конференции, Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров предлагал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу восстановить военное сотрудничество нашей страны и альянса. Но не получил согласия. В связи с чем министр выразил сожаление, что организация так и осталась институтом холодной войны.

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