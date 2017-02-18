В Москве при столкновении восьми машин погиб человек
Авария с участием восьми автомобилей произошла в субботу на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта в Москве. В результате ДТП погиб человек.
В субботу на востоке Москвы столкнулись восемь автомобилей, в результате ДТП погиб человек.
Авария произошла на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта, передает ТАСС.
Движение транспорта по шоссе Энтузиастов в сторону Москвы было сильно затруднено.
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