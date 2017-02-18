16:40, 18 февраля 2017

В Москве при столкновении восьми машин погиб человек

Теги:  ДТП  погибшие  москва

Авария с участием восьми автомобилей произошла в субботу на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта в Москве. В результате ДТП погиб человек.

В субботу на востоке Москвы столкнулись восемь автомобилей,  в результате ДТП погиб человек. 

Авария произошла на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта, передает ТАСС
 
Движение транспорта по шоссе Энтузиастов в сторону Москвы было сильно затруднено.

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