Путин подписал указ о признании паспортов жителей Донбасса

Теги: Политика путин паспорт россия донецк луганск

Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в России будут признаваться документы, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Данные меры временные и будут действовать до политического урегулирования ситуации в этих регионах.

Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, передает ТАСС.

В документе сказано, что решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".

Данные меры временны и будут действовать до политического урегулирования ситуации в этих регионах.

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, также смогут осуществлять въезд и выезд из России без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность и выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов.

Читайте также:

Писатель Захар Прилепин стал замглавы батальона в ДНР

Песков: надеемся, у ЛНР и ДНР хватит боеприпасов для ответа Киеву