Российские биатлонисты завоевали "золото" в эстафете на ЧМ в Австрии

Эстафета среди мужчин на чемпионате мира по биатлону, в центре на первом плане - Алексей Волков

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Российские биатлонисты стали первыми в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Эта победа в эстафете на чемпионатах мира стала для России первой с 2008 года.