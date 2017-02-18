18:16, 18 февраля 2017

Российские биатлонисты завоевали "золото" в эстафете на ЧМ в Австрии

Теги:  Спорт  россия  биатлон  чемпионат

Российские биатлонисты стали первыми в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Эта победа в эстафете на чемпионатах мира стала для России первой с 2008 года.

Сборная России по биатлону завоевала "золото" в эстафете 4х7,5 км на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, передает "Интерфакс"

За российскую команду выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Эта победа в эстафете на чемпионатах мира стала для России первой с 2008 года.

 

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