"Нормандская четверка" договорилась о доступе Красного Креста к пленным в Донбассе

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О доступе представителей Международного комитета Красного Креста к удерживаемым в Донбассе лицам договорились министры иностранных дел "нормандской четверки".

Участники формата "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) договорились о доступе к удерживаемым в Донбассе лицам представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), передает "Интерфакс".

"Мы договорились, что Красный Крест получит доступ к пленным", - заявил после встречи министров в Мюнхене глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Кроме того, по его словам, все стороны договорились реализовать договоренность трехсторонней группы в Минске о режиме тишины, отводе тяжелых вооружений и предоставлении миссии ОБСЕ возможности контролировать этот отвод.

Также министры иностранных дел стран "нормандской четверки" призвали прекратить блокаду железнодорожных и других путей в Донбассе.

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