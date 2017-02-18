"Нормандская четверка" договорилась о доступе Красного Креста к пленным в Донбассе
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О доступе представителей Международного комитета Красного Креста к удерживаемым в Донбассе лицам договорились министры иностранных дел "нормандской четверки".
Участники формата "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) договорились о доступе к удерживаемым в Донбассе лицам представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), передает "Интерфакс".
"Мы договорились, что Красный Крест получит доступ к пленным", - заявил после встречи министров в Мюнхене глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
Кроме того, по его словам, все стороны договорились реализовать договоренность трехсторонней группы в Минске о режиме тишины, отводе тяжелых вооружений и предоставлении миссии ОБСЕ возможности контролировать этот отвод.
Также министры иностранных дел стран "нормандской четверки" призвали прекратить блокаду железнодорожных и других путей в Донбассе.
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