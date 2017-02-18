В Тульской области упавшая с крыши дома наледь убила женщину

Теги: зима Происшествие смерть

В городе Алексин (Тульская область) погибла женщина после того, как на нее с крыши дома упала наледь. По факту произошедшего проводится проверка.

В Тульской области в городе Алексин на 40-летнюю женщину упала наледь, отколовшаяся с крыши пятиэтажного дома. С полученными травмами пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение больницы, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась.

По данному факту проводится проверка, следователями устанавливаются лица, ответственные за очистку от снега и наледи крыши жилого дома, передает "Интерфакс".

Читайте также:

В Петербурге активизировалась борьба с сосульками